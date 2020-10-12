Власти готовы применить в Минске боевое оружие для поддержания порядка - замглавы МВД

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил в понедельник о готовности применить боевое оружие сотрудниками правоохранительных органов для поддержания порядка в Минске.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил он в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.