К бедным в РФ относятся почти 20 млн человек - глава Минтруда
17:12 12.10.2020 Источник: Интерфакс
В России 13,5% населения - бедные, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече депутатов фракции "Единая Россия".
"На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, почти 20 млн человек", - заявил министр.
В сентябре Росстат сообщал, что численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек.
Уровень бедности в РФ во II квартале 2020 года вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.
Уровень бедности в целом за I полугодие 2020 года составил 13,2% против 13,5% в I полугодии 2019 года.
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