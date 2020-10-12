Историк Соколов объяснил убийство аспирантки желанием ее испугать

17:32 Источник: Интерфакс

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, заявил в суде, что стрелял в Ещенко в успокоительных целях.

На допросе в Санкт-Петербургском городском суде в понедельник он рассказал, что убийству предшествовал конфликт, в котором Ещенко оскорбляла его детей, желая им и ему смерти.

"Она ворвалась (в комнату - ИФ) с дикими оскорблениями: мат-перемат... Я не мог нигде (в квартире - ИФ) укрыться, она врывалась постоянно... Она желала смерти моим прекрасным детям, моим доченькам, она это повторяла... Наконец, ворвалась с ножом в руках, принесла шарф, который я ей купил во Франции, и стала резать его... (...) Она бросалась на меня с ножом (...) Я вообще не понимал, что происходит, (...) что нужно сделать, чтобы это остановилось. (...) Я не мог уйти из квартиры, я боялся, что она разгромит все, и решил испугать ее. Я решил испугать ее выстрелом", - рассказал Соколов.

Он пояснил, что не помнит произошедшего и пришел в себя только оказавшись на берегу Мойки.

Рассказывать подробности о расчленении тела возлюбленной ученый отказался.

Историк связывает агрессию и злобу Ещенко в том числе с "дурным влиянием любовника".

Он добавил, что любовник Ещенко хорошо известен правоохранительным органам, поскольку "готовил покушение на одного из первых лиц государства", отбывал срок за вооруженный разбой и грабежи, освобожден в 2013 году, сейчас находится в федеральном розыске и в розыске Интерпола. Также этот 40-летний мужчина, утверждает Соколов, известен в криминальных кругах как "черный риелтор"; Соколов подозревает, что он мог использовать Ещенко, чтобы завладеть его квартирой. Имя этого человека подсудимый не назвал. Ситуацию он также связал с именем Понасенкова.

Ранее в понедельник на допросе в суде экс-доцент СПбГУ признал вину в убийстве и незаконно хранении оружия.