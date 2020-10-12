Ярославский моторный завод начал серийное производство новых двигателей повышенной мощности
17:10 12.10.2020
|Фото пресс-службы Группы ГАЗ
Это восьмицилиндровые двигатели традиционного V-образного семейства моторов ярославского производства. Двигатель прошел 800-часовые испытания, его ресурс - до 1 млн км.
В отличие от двигателей ЯМЗ-6585 420 л.с. в конструкции моторов повышенной мощности ЯМЗ-6580 использована более эффективная система охлаждения поршней. За счет изменения конструкции шестерен увеличена производительность масляного насоса со 165 л/мин до 175 л/мин, что позволяет поддерживать оптимальную работу двигателя при увеличении мощности. Повысить мощность без увеличения удельного расхода топлива позволяет использование модернизированных турбокомпрессора и электронного блока управления двигателей.
Новые двигатели предназначены для использования в сельскохозяйственной технике с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также в современных дизель-генераторных установках. V-образные двигатели ЯМЗ отличает надежность, высокая степень унификации базовых моделей и модификаций, широкие возможности применяемости. Моторы имеют высокую ремонтопригодность, в полном объеме обеспечены запасными частями во всех регионах эксплуатации.
Ярославский моторный завод "Автодизель" - одно из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Предприятие объединяет три производственные площадки, расположенные в Ярославле. Двигателями ЯМЗ оснащаются более 400 моделей транспортных средств, производимых предприятиями России и стран СНГ. Моторы устанавливаются на коммерческие автомобили, автобусы, магистральные автопоезда, карьерные самосвалы, аэродромные тягачи, зерноуборочные комбайны, лесовозы, экскаваторы и др. Линейка двигателей ЯМЗ включает средние и тяжелые двигатели с мощностным диапазоном от 120 до 800 л.с. Доля предприятия на российском рынке составляет около 43%. "Автодизель" также проектирует и выпускает на базе двигателей ЯМЗ дизель-генераторные станции мощностного диапазона от 40 до 440 кВт по 1, 2 и 3 степеням автоматизации.
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