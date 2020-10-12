Инцидент с Навальным не может определять отношения ЕС и России - Боррель

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным и запланированные санкции Евросоюза по нему не могут определять отношения между ЕС и Россией. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Каждое дело требует отдельного решения. Санкции связаны с конкретной темой - отравлением Навального. Но в наших отношениях с Россией есть разные аспекты. Мы вводим санкции по конкретному делу, но в то же время мы должны говорить о реализации Минских соглашений, взаимодействовать там, где у нас есть интересы. Все эти вопросы остаются. Свет не сошелся клином на этом печальном событии с Навальным, которое не может препятствовать рассмотрению всех других вопросов", - сказал он.