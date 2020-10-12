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В Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус, погибли 3 человека

18:03 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли и несколько пострадали во время обстрела рейсового автобуса неизвестным в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор Нижегородской области, в результате чего три человека погибли и несколько пострадали", - сказал собеседник агентства.

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