В Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус, погибли 3 человека
18:03 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека погибли и несколько пострадали во время обстрела рейсового автобуса неизвестным в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор Нижегородской области, в результате чего три человека погибли и несколько пострадали", - сказал собеседник агентства.
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