В Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус, погибли 3 человека

18:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли и несколько пострадали во время обстрела рейсового автобуса неизвестным в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор Нижегородской области, в результате чего три человека погибли и несколько пострадали", - сказал собеседник агентства.