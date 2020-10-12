Расстрелявшим людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель - источник
18:40 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подозреваемым в расстреле людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель, перед преступлением он застрелил свою бабушку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, обстрелявшим остановку в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель Даниил М. Перед совершением преступления он убил свою бабушку", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 19:30 12.10.2020
- РУСАЛ благодаря переводу КрАЗа на экологичное сырье снизит выбросы бензапирена на предприятии на 60%
- 19:20 12.10.2020
- Инцидент с Навальным не может определять отношения ЕС и России - Боррель
- 18:38 12.10.2020
- ТЦ "Охотный ряд" грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер
- 18:03 12.10.2020
- В Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус, погибли 3 человека
- 17:32 12.10.2020
- Историк Соколов объяснил убийство аспирантки желанием ее испугать
- 17:12 12.10.2020
- К бедным в РФ относятся почти 20 млн человек - глава Минтруда
- 17:10 12.10.2020
- Ярославский моторный завод начал серийное производство новых двигателей повышенной мощности
- 17:00 12.10.2020
- Власти готовы применить в Минске боевое оружие для поддержания порядка - замглавы МВД
- 16:32 12.10.2020
- Тихановская отвергла возможность принудительного диалога с властями
- 16:12 12.10.2020
- Созданная в РФ система борьбы с коронавирусом позволяет избежать полного локдауна - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать