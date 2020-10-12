Расстрелявшим людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель - источник

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемым в расстреле людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель, перед преступлением он застрелил свою бабушку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, обстрелявшим остановку в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель Даниил М. Перед совершением преступления он убил свою бабушку", - сказал собеседник агентства.