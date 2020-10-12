Причина гибели животных на Камчатке имеет природный характер - вице-президет РАН

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причина гибели животных на Камчатке является природной. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции вице-президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель ФГБУ "Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского" Дальневосточного отделения РАН Андрей Адрианов.

"Мы исходно выделили две группы гипотез (гибели животных - прим. ТАСС) - техногенную, поскольку это были самые первые версии, вторая группа гипотез - это действие природных факторов, связанных с вулканической деятельностью или массовым "цветением" микрводорослей <…> В результате исследований техногенная версия выходила на второй план <…> Сейсмическая гипотеза также достаточно быстро отпала <…> Сейчас я уверен в версии, что мы столкнулись с достаточно масштабным, но не редким для Камчатки природным явлением, которое называется "вредоносное цветение воды"(ВЦВ)", - сообщил вице-президент РАН.

Он отметил, что химические анализы взятых с места ЧП образцов, проведенные лабораториями, принадлежащими разным ведомствам, показывают - даже если есть превышение ПДК по ряду веществ, то эти превышения не могли представлять опасность для тех организмов, которые ранее нашли погибшими на берегу Авачинского залива. "Отпали версии, связанные с разливами ракетного топлива, массовым разливом углеводородов. Средства объективного контроля и последующие химические анализы показали отсутствие всех этих факторов, которые могли бы явиться причиной гибели гидробионтов", - сказал академик.

Адрианов рассказал, что благодаря обработке спутниковых снимков удалось выяснить развитие процесса "цветения" микроводорослей в районе будущего ЧП - он начался в начале сентября, затем немного ослаб, к концу месяца опять усилился. "В начале октября мы видим совершенно грандиозный "красный прилив", "вредоносное цветение воды" как раз в этих районах юго-восточной Камчатки", - сказал ученый. В прошлом году аналогичная картина у берегов Камчатки также наблюдалась, но гораздо севернее, "где меньше населения, где меньше возможностей это отметить и сделать публичным достоянием", отметил он.

Академик также пояснил, что выбросы на берег морских животных в результате шторма не являются редкостью. "Те объемы гидробионтов, которые были выброшены на берег (на Камчатке в октябре - прим. ТАСС) меньше, чем те грандиозные объемы, которые были выброшены в результате тайфуна "Майсак" на побережье Приморского края (сентябрь текущего года - прим. ТАСС). Но там были выброшены живые гидробионты. Здесь были выброшены гидробионты мертвые. Это заставило исследовать биоту под водой, на глубине до 10 метров. Были зафиксированы места, где было достаточно большое количество мертвых организмов", - сказал он.