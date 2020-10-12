Выдачи ипотеки могут превысить 3 трлн руб. в 2020 г., но "пузыря" не возникнет - Moody’s
20:40 12.10.2020 Источник: Известия
Объем выдачи ипотечных кредитов может превысить 3 трлн руб. по итогам 2020 г. против 2,8 трлн в 2019 году, но "пузыря" на рынке ипотеки не возникнет. Такое мнение выразила ТАСС младший вице- президент - аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
Сегодня в Минфине заявили, что программа льготной ипотеки под 6,5% оказалась эффективной поддержкой рынка жилищного кредитования в период пандемии, и программу предлагается продлить до конца 2021 года, а объем выдачи кредитов увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей. Банки РФ на 8 октября заключили 224,4 тыс. ипотечных договоров на 630,8 млрд руб. по госпрограмме, отметили в Минфине.
"Продление льготной ипотечной программы поддержит дальнейшие выдачи ипотеки и спрос на жилищном рынке. По итогам 2020 года вполне вероятно, что объем выдач ипотечных кредитов превысит 3 трлн рублей (по сравнению с 2,8 трлн в 2019 году)", - сказала Малюкова.
При этом она отметила, что о назревании "пузыря" на рынке ипотеки говорить пока рано, так как ипотека является одним из низкорисковых банковских продуктов.
Аналитик агентства также отметила, что продление данной программы возможно приведет к еще большему снижению ипотечных ставок в банках.
"Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в сентябре составила 7,16%. Увеличение доли выдач по льготной ипотечной программе в случае ее продления и возможное снижение ключевой ставки могут привести к дальнейшему снижению средних ставок по ипотеке", - сказала она.
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