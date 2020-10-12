Росгвардия задействует беспилотники для поиска нижегородского стрелка

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия задействует беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки для задержания подозреваемого в убийстве четырех человек в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска", - сказал собеседник агентства.