Росгвардия задействует беспилотники для поиска нижегородского стрелка
22:00 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгвардия задействует беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки для задержания подозреваемого в убийстве четырех человек в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска", - сказал собеседник агентства.
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