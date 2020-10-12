Около 40% россиян не были трудоустроены официально как минимум год

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30-40% граждан РФ не были трудоустроены официально за период своей трудовой деятельности, либо не имели оформленных трудовых отношений более чем за год. Об этом заявил в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании фракции "Единая Россия".

"У нас, действительно, теневая занятость в значительной степени продемонстрировала себя, и, в том числе, при регистрации в центрах занятости. <...> Из <...> тех граждан, которые встали на учет в центрах занятости, мы увидели, что значительная часть, порядка 30-40% от общего количества, это граждане, которые не имели трудовых отношений либо вообще за период своей трудовой деятельности, либо не имели оформленных трудовых отношений более чем год назад", - сказал он.