Трамп считает, что Байден уступает лидерам РФ, Китая, КНДР в интеллектуальном отношении
07:50 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в интеллектуальном отношении уступает президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Уверенность в этом выразил в понедельник действующий президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Флорида, трансляцию ведут центральные телеканалы.
Американский лидер заявил, что у Байдена "был очень плохой день". "Он забыл имя Митта Ромни (сенатор- республиканец от штата Юта - прим. ТАСС), он не знал, в каком он штате", - отметил Трамп, говоря о выступлении кандидата от демократов. "Вы можете вообразить, чтобы такое сделал я?" - сказал президент США.
"У Байдена был плохой день. У него будет много плохих дней", - добавил президент США. "Что я точно знаю, так это то, что председатель КНР Си Цзиньпин нам поблажек не делал", - подчеркнул Трамп. Говоря о лидерах России, Китая и КНДР, он подчеркнул: "У них на 100 процентов острый ум". По словам республиканца, нельзя, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же. Как подчеркнул Трамп, у Байдена "не на 100 процентов" острый ум. "У него не 100 процентов, не 80 процентов, не 60 процентов", - добавил американский лидер.
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