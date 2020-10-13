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В Нидерландах зарегистрирована первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом

08:00 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом зарегистрирована в Нидерландах. Об этом сообщило в понедельник голландское информационное агентство BNO News ("Би-эн-оу ньюс").

По его данным, речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее был диагностирован рак. В июле она была доставлена в больницу и сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Пять дней спустя она была выписана после того, как симптомы инфекции исчезли.

Два месяца спустя женщина вновь была доставлена в больницу с высокой температурой и кашлем и вновь сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат, отмечает агентство. На восьмой день ее состояние ухудшилось, а две недели после этого она умерла. Генетическая последовательность вируса подтверждает версию о повторной инфекции.

Согласно информации BNO News, в настоящее время в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован в Гонконге 24 августа. 20 пациентов выздоровели, двое в настоящее время находятся на лечении.

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