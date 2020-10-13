В районе Тертерского района армянские ВС грубо нарушили гуманитарное перемирие - Минобороны Азербайджана
08:10 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об обстреле с армянской стороны Тертерского района, прилегающего к Нагорному Карабаху.
"Армянские вооруженные силы, грубо нарушая гуманитарное перемирие, с утра вновь обстреливают территорию Тертерского района", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
В результате состоявшихся в Москве консультаций по инициативе российской стороны Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Однако уже после этого стороны вновь начали обвинять друг друга в ее нарушении. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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