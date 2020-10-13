Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили тело молодого человека, подозреваемого в убийстве трех жителей Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По информации СК РФ, тело подозреваемого найдено с признаками суицида.

"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", - сказали в пресс-службе.

В полиции также отметили, что молодой человек, по предварительной информации, приезжал к родственникам в поселок.