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Против участников Марша пенсионеров в Минске милиция применила слезоточивый газ

09:05 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Милиция Белоруссии применила слезоточивый газ против участников Марша пенсионеров в Минске. Это агентству РИА Новости подтвердили в ГУВД белорусской столицы. По словам представителя силовиков, сотрудники МВД использовали спецсредства в ответ на агрессивные действия протестующих. 

Как писала пресса, милиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты после того, как участники протеста пенсионеров попытались освободить задержанных студентов с бело-красно-белыми флагами около здания Белорусского национального технического университета.  Эхо Москвы

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