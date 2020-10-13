Против участников Марша пенсионеров в Минске милиция применила слезоточивый газ
09:05 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Милиция Белоруссии применила слезоточивый газ против участников Марша пенсионеров в Минске. Это агентству РИА Новости подтвердили в ГУВД белорусской столицы. По словам представителя силовиков, сотрудники МВД использовали спецсредства в ответ на агрессивные действия протестующих.
Как писала пресса, милиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты после того, как участники протеста пенсионеров попытались освободить задержанных студентов с бело-красно-белыми флагами около здания Белорусского национального технического университета. Эхо Москвы
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