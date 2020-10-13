Коронавирусом заразился 13-й российский губернатор

09:32 Источник: Эхо Москвы

13-й российский губернатор заразился коронавирусом. Положительным оказался тест у главы Орловской области Андрея Клычкова. Сам он уже объявил, что переходит на дистанционную работу. По словам губернатора, вместе с ним заболела вся его семья. Накануне власти Орловской области усилили меры по борьбе с инфекцией. Эхо Москвы