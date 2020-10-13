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НОВОСТИ

Коронавирусом заразился 13-й российский губернатор

09:32 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы

13-й российский губернатор заразился коронавирусом. Положительным оказался тест у главы Орловской области Андрея Клычкова. Сам он уже объявил, что переходит на дистанционную работу. По словам губернатора, вместе с ним заболела вся его семья. Накануне власти Орловской области усилили меры по борьбе с инфекцией.  Эхо Москвы

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