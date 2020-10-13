Facebook запретит публикации, в которых отрицается Холокост
10:00 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Социальная сеть Facebook запретит любые публикации, в которых отрицается Холокост. По словам ее основателя и владельца Марка Цукерберга, администрация ресурса уже удаляет посты, где восхваляют преступления на почве ненависти или массовые убийства. Он признал, что принимая решение об ужесточении политики ресурса, столкнулся с противоречиями между необходимостью поддерживать свободу слова и осознанием вреда, который причиняет преуменьшение или отрицание ужасов холокоста. Мнение изменилось, когда пришли данные о росте насилия на почве антисемитизма, добавил Цукерберг. Эхо Москвы
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