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НОВОСТИ

Facebook запретит публикации, в которых отрицается Холокост

10:00 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Социальная сеть Facebook запретит любые публикации, в которых отрицается Холокост. По словам ее основателя и владельца Марка Цукерберга, администрация ресурса уже удаляет посты, где восхваляют преступления на почве ненависти или массовые убийства. Он признал, что принимая решение об ужесточении политики ресурса, столкнулся с противоречиями между необходимостью поддерживать свободу слова и осознанием вреда, который причиняет преуменьшение или отрицание ужасов холокоста. Мнение изменилось, когда пришли данные о росте насилия на почве антисемитизма, добавил Цукерберг.  Эхо Москвы

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