Норвегия решила возобновить работу военно-морской базы, где располагались подводные лодки НАТО - СМИ

10:05 Источник: Эхо Москвы

Власти Норвегии решили возобновить работу военно-морской базы, где располагались подводные лодки НАТО. Она находится на севере страны, в 350 км от границы с Россией. Как передает местный телеканал NRK, на базе Олавсверн собираются разместить три американские ударные атомные подводные лодки класса Seawolf. Олавсверн, неподалеку от Тромсё, закрыли в 2002 году. Она представляет собой огромный подземный комплекс, высеченный внутри горы на уровне моря в устье глубоководного фьорда. В 2011-ом году ее продали бизнесмену, который сдавал базу в аренду для обслуживания российских научно-исследовательских судов. Эхо Москвы