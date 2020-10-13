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Ученые пронаблюдали гибель звезды в черной дыре

10:20 13.10.2020 Источник: Газета.Ru

Сразу несколько мощных телескопов по всему миру зафиксировали резкую вспышку света, которую излучает звезда в момент поглощения ее черной дырой, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Отмечается, что гибель звезды в черной дыре — уникальное астрономическое событие.

Специалисты поясняют, что по мере приближения звезды к черной дыре, ее разрывает на тонкие нити. Попадание этих нитей в черную дыру вызывает яркую вспышку света. Такие события происходят редко и наблюдению поддаются с большим трудом, поскольку пыль образует вокруг завесу.

Ученым наконец-то удалось изучить процесс поглощения звезды черной дырой.

Так называемое «событие AT2019qiz» в галактике, расположенной в 215 миллионах световых лет от Земли, стало ближайшим приливным разрушением, которое наблюдали ученые за всю историю человечества. Космическое тело в процессе разрушения потеряло почти половину своей массы.  Газета.Ru

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