Ученые пронаблюдали гибель звезды в черной дыре
10:20 13.10.2020 Источник: Газета.Ru
Сразу несколько мощных телескопов по всему миру зафиксировали резкую вспышку света, которую излучает звезда в момент поглощения ее черной дырой, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Отмечается, что гибель звезды в черной дыре — уникальное астрономическое событие.
Специалисты поясняют, что по мере приближения звезды к черной дыре, ее разрывает на тонкие нити. Попадание этих нитей в черную дыру вызывает яркую вспышку света. Такие события происходят редко и наблюдению поддаются с большим трудом, поскольку пыль образует вокруг завесу.
Ученым наконец-то удалось изучить процесс поглощения звезды черной дырой.
Так называемое «событие AT2019qiz» в галактике, расположенной в 215 миллионах световых лет от Земли, стало ближайшим приливным разрушением, которое наблюдали ученые за всю историю человечества. Космическое тело в процессе разрушения потеряло почти половину своей массы. Газета.Ru
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