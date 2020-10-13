В Грозном произошло столкновение с бандгруппой, несколько боевиков ликвидированы - источник
10:32 13.10.2020 Источник: Известия
Боестолкновение с бандгруппой произошло в Грозном, несколько боевиков ликвидированы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "В Грозном произошло боестолкновение с бандгруппой, несколько боевиков ликвидированы", - сказал собеседник агентства.
Среди погибших в ходе боестолкновения с бандгруппой в Грозном есть сотрудники ОМОН. Об этом также сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли", - сказал собеседник агентства.
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