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В России за сутки выявили 13 868 случаев заражения коронавирусом

11:00 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом составило в России за сутки 13 868, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальное число выявленных случаев за все время эпидемии. В относительном выражении прирост данного показателя увеличился с 1% до 1,1%. Общее число заразившихся возросло до 1 326 178.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7 550, это максимум с 5 августа. Всего вылечились от инфекции 1 031 785 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 78% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса возросло в России за сутки на 244 против 125 днем ранее, это максимум за все время эпидемии. Общее число умерших составило 22 966. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии), как и днем ранее, составила 1,73%, следует из данных штаба.

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