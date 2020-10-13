0
0
0
НОВОСТИ

ВС РФ предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к уголовному проступку

11:05 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к разряду уголовного проступка, за который суд освобождает от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Об этом говорится в разработанном пленумом ВС законопроекте о внесении изменений в УК и УПК, который в порядке законодательной инициативы Верховного суда планируется внести в Госдуму.

Под понятие уголовный проступок подпадут 7 составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность, включая кражу и мошенничество без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 УК РФ - только по ним в 2019 году в России было осуждено свыше 55 тысяч человек). Кроме того, к уголовному проступку предлагается отнести 29 составов преступлений небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (незаконное образование юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих обстоятельств и другие) при условии возмещения причиненного вреда. В этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. По этим статьям в 2019 в России было осуждено порядка 1 тыс. человек, отметили в ВС.

Под уголовный проступок не подпадет введенная два года назад статья о злоупотреблениях в сфере госзакупок, а также налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, которые уже предусматривают освобождение от уголовной ответственности при возмещении ущерба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 13.10.2020
В России за сутки выявили 13 868 случаев заражения коронавирусом
0
30
10:32 13.10.2020
В Грозном произошло столкновение с бандгруппой, несколько боевиков ликвидированы - источник
0
100
10:20 13.10.2020
Ученые пронаблюдали гибель звезды в черной дыре
0
127
10:05 13.10.2020
Норвегия решила возобновить работу военно-морской базы, где располагались подводные лодки НАТО - СМИ
0
151
10:00 13.10.2020
Facebook запретит публикации, в которых отрицается Холокост
0
131
09:32 13.10.2020
Коронавирусом заразился 13-й российский губернатор
0
171
09:20 13.10.2020
Минфин исключил введение налога на бездетность
0
196
09:05 13.10.2020
Против участников Марша пенсионеров в Минске милиция применила слезоточивый газ
0
226
09:00 13.10.2020
Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым
0
236
08:10 13.10.2020
В районе Тертерского района армянские ВС грубо нарушили гуманитарное перемирие - Минобороны Азербайджана
0
304

Возврат к списку