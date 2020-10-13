ВС РФ предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к уголовному проступку

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к разряду уголовного проступка, за который суд освобождает от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Об этом говорится в разработанном пленумом ВС законопроекте о внесении изменений в УК и УПК, который в порядке законодательной инициативы Верховного суда планируется внести в Госдуму.

Под понятие уголовный проступок подпадут 7 составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность, включая кражу и мошенничество без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 УК РФ - только по ним в 2019 году в России было осуждено свыше 55 тысяч человек). Кроме того, к уголовному проступку предлагается отнести 29 составов преступлений небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (незаконное образование юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих обстоятельств и другие) при условии возмещения причиненного вреда. В этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. По этим статьям в 2019 в России было осуждено порядка 1 тыс. человек, отметили в ВС.

Под уголовный проступок не подпадет введенная два года назад статья о злоупотреблениях в сфере госзакупок, а также налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, которые уже предусматривают освобождение от уголовной ответственности при возмещении ущерба.