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Коммунальные службы снесли мемориал в честь Ирины Славиной около здания ГУ МВД Нижнего Новгорода

11:32 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Мемориал в честь Ирины Славиной около здания ГУ МВД Нижнего Новгорода снесли коммунальные службы. Как сообщила координатор движения «Голос» в Нижегородской области в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», мемориал в честь журналистки Ирины Славиной около здания ГУ МВД зачистили коммунальные службы. По словам Марины Чуфариной, это сделано спустя 8 дней после того, как губернатор области публично пообещал не трогать мемориал.

«Мемориал в прошедшую ночь убрали. Процесс начался вчера. Пропали все портреты и плакаты, и фото. Ночью было зачищено все. Судя по камерам в сети, это была команда коммунальщиков с поливальными машинами. Это произошло спустя 8 дней с момента обещания губернатора не трогать этот мемориал. Это видимо, сделано без его ведома, либо по молчаливому согласию, как мы предполагаем. Потому что губернатор обещал, что мемориал трогать никто не будет», — заявила она.

2 октября главный редактор нижегородского издания «Koza.Press» Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД. Самоубийству предшествовала череда преследований, административных штрафов и обыск у журналистки.

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