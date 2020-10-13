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НОВОСТИ

Московская область стала лучшей в стране по реализации мусорной реформы

11:12 13.10.2020

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин назвал лидеров и аутсайдеров по реформированию системы обращения с отходами в стране. Заявление прозвучало на заседании Комитета Государственной Думы по экологии и защиты окружающей среды.

На сегодняшний день лучшие показатели в этом направлении демонстрируют Московская, Нижегородская области, Татарстан, Тюменская область, Мордовия, Ивановская и Саратовская области. Худшими регионами по темпам реализации мусорной реформы пока являются Хабаровский край, Архангельская область, Республика Тыва, Еврейская автономная область.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в 2019 году.

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