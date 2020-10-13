В большинстве регионов РФ сейчас безопасно очно учиться в школах - Попова

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах РФ организуется безопасно. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. <...> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе", - сказала она на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).