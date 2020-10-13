Домрачева призвала власти Белоруссии искать другие способы решения проблем, а не "дубасить людей на улицах"
12:05 13.10.2020 Источник: Интерфакс
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высказала мнение, что власти Белоруссии могли бы по-другому подойти к урегулированию ситуации в стране вместо применения репрессий к своим оппонентам.
"На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем..." - написала Домрачева на своих страницах в соцсетях.
Отметив, что люди хотят быть услышанными, Домрачева призвала всех успокоиться и все обсудить, чтобы приблизиться к "справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране".
От жестких высказываний спортсменка отказалась, пояснив, что не видит в них смысла. "Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем", - написала Домрачева.
"Бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, и абсолютно точно бесполезно, с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах... неважно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет - все одинаковые", - заявила чемпионка.
11 октября в Минске, где проходила массовая несанкционированная акция протеста, был задержан брат Домрачевой Никита. Его фамилия значилась в списках задержанных на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Позднее в соцсетях появилась видеозапись задержания и фотографии избитого Никиты Домрачева.
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