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В Госдуме встали на защиту авосек и бидонов

12:20 13.10.2020 Источник: Интерфакс

В комитете Госдумы по экологии выступили против новых СанПиНов Роспотребнадзора, запрещающих использование покупателем собственной тары при приобретении продуктов в супермаркетах и магазинах.

"Супермаркетам и гипермаркетам новым проектом СанПиНа, который Роспотребнадзор сегодня рассматривает, фактически, запрещается продажа нефасованной продукции в тару потребителя", - сказал председатель комитета Владимир Бурматов на заседании комитета с участием министра природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

По его словам, "это делает невозможным использование своих контейнеров, бидончиков, фруктовок и прочих многоразовых вариантов в качестве альтернативы вот этим безобразным пластиковым пакетам".

Бурматов сообщил, что от комитета, в связи с этим, направлены возражения и в Роспотребнадзор, и в Минюст.

Глава комитета также попросил Кобылкина обратить на это внимание.

Проблема заключается в том, что "если сейчас этот вариант СанПиНа принять, тогда мы подведем под закрытие практически все магазины без упаковки, которые сейчас популярны в целом по всей стране, и Санкт-Петербург стал хедлайнером этого проекта", - сказал депутат.

Такие нормы, кроме того, "похоронят фактически моду на возвращение авосек, шопперов, фруктовок и индивидуальных контейнеров и других альтернатив одноразовой упаковке".

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