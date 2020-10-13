Попова призвала не допустить "диссидентства" по отношению к вакцинации от коронавируса

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевой задачей Роспотребнадзора и других ведомств является недопущение "диссидентства" по отношению к вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Информационная кампания сейчас крайне важна, <…> [важно] не допустить COVID-диссидентства, не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина - это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития", - сказала она в ходе Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).