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НОВОСТИ

Владимир Зеленский назначил на 25-е октября всенародный опрос граждан Украины

13:00 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 25-е октября всенародный опрос граждан. В обнародованном сегодня видеообращении глава государства сообщил, что на избирательных участках жителям Украины будет задано пять вопросов о том, «что обсуждается на улице, на кухне и в интернете», и это «то, о чем раньше никогда не спрашивали», — сказал Зеленский. О том, какие именно это будут вопросы, он пообещал рассказать позднее.  Эхо Москвы

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