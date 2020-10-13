Владимир Зеленский назначил на 25-е октября всенародный опрос граждан Украины

13:00 Источник: Эхо Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 25-е октября всенародный опрос граждан. В обнародованном сегодня видеообращении глава государства сообщил, что на избирательных участках жителям Украины будет задано пять вопросов о том, «что обсуждается на улице, на кухне и в интернете», и это «то, о чем раньше никогда не спрашивали», — сказал Зеленский. О том, какие именно это будут вопросы, он пообещал рассказать позднее. Эхо Москвы