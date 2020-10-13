Кипр приостанавливает программу получения гражданства за инвестиции

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Кипра приняли решение приостановить действие программы по получению гражданства за инвестиции в экономику. Об этом во вторник сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на представителя правительства Кириакоса Кушоса.

По данным агентства, действие программы будет приостановлено с 1 ноября из-за злоупотреблений ее положениями. Решение было принято по итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра.