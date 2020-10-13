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Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ - адвокат

13:20 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась от встречи с президентом республики Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Об этом «Эху Москвы» рассказал ее адвокат Александр Пыльченко.

Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ три дня назад. Он общался с двенадцатью арестованными, большинство из которых признаны политическими заключенными. После встречи двух ее участников, бизнесменов Дмитрия Рабцевича и Юрия Воскресенского выпустили на свободу.

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