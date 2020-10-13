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В НАКе заявили о предотвращении 19 терактов на Северном Кавказе с 2019 года

13:32 13.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В НАКе отчитались о предотвращении 19 терактов на Северном Кавказе с 2019 года. Всего силовики не допустили за этот период 36 атак боевиков.

Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, с начала прошлого года на Северном Кавказе ликвидировали 60 террористов, задержаны 144 бандита и 220 пособников. Кроме этого, сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали 35 законспирированных ячеек террористов.

Также Бортников рассказал, что главари международных экстремистских организаций пытаются насаждать свою идеологию на Северном Кавказе, для вербовки они используют социальные сети и мессенджеры.  Говорит Москва

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