Около половины россиян не считают нужным ежегодно прививаться от гриппа - опрос

14:12 Источник: Интерфакс

Около трети граждан РФ (32%) полагают, что делать прививку от гриппа (при отсутствии противопоказаний) следует каждый год, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, обнародованные во вторник.

Согласно опросу, максимальное количество сторонников ежегодной вакцинации против гриппа приходится на молодежь в возрасте до 24 лет (42%)

В свою очередь, как показывает исследование, практически половина россиян (45%) не видят необходимости в ежегодной вакцинации, среди сограждан в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 52%.