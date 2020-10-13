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НОВОСТИ

В оренбургском храме нарушили санитарные нормы - СМИ

14:00 13.10.2020

В Оренбурге в Дмитриевском мужском монастыре прошло богослужение с большим количеством прихожан. На видео, которое было опубликовано соцсетях, видно, что люди не соблюдают дистанцию, а в масках находятся пару человек. При этом в регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. В пресс-службе Оренбургской епархии сказали, что разбираются в этой ситуации, беседа с настоятелем храма была проведена.  ural56.ru

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