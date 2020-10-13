Госдума приняла в I чтении проект закона о правительстве РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект о правительстве РФ, который закрепляет место кабмина в системе публичной власти, порядок его формирования при участии парламента, полномочия в различных сферах, а также предусматривает ограничения для членов правительства. Данное решение поддержали 349 депутатов, один выступил против, еще двое воздержались.

Проект закона, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным 22 сентября, направлен на дальнейшую реализацию новых положений конституции, вступивших в силу в июле этого года. Документом определяется статус правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности, закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними.

Президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Такие нормы не коснутся министров силового блока - они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.