Ликвидированные в Грозном террористы приехали из Сирии для проведения терактов - Кадыров
15:00 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ликвидированные в ходе спецоперации в Октябрьском районе Грозного террористы приехали в Чечню из Сирии для проведения терактов, сообщил во вторник в своем telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
"Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", - написал Кадыров.
По его словам, боевики давно числись в оперативной базе и находились в розыске. Кадыров также опубликовал данные ликвидированных. Трое из них являются уроженцами Грозного - зарегистрированы в Чеченской Республике, четвертый также зарегистрирован в Чечне, данные о месте его рождения не приводятся.
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