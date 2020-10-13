0
0
95
НОВОСТИ

Ликвидированные в Грозном террористы приехали из Сирии для проведения терактов - Кадыров

15:00 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ликвидированные в ходе спецоперации в Октябрьском районе Грозного террористы приехали в Чечню из Сирии для проведения терактов, сообщил во вторник в своем telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", - написал Кадыров.

По его словам, боевики давно числись в оперативной базе и находились в розыске. Кадыров также опубликовал данные ликвидированных. Трое из них являются уроженцами Грозного - зарегистрированы в Чеченской Республике, четвертый также зарегистрирован в Чечне, данные о месте его рождения не приводятся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 13.10.2020
Новый экипаж МКС возьмет оборудование для определения места утечки на станции
0
47
15:12 13.10.2020
Справороссы внесли в Госдуму законопроект о бессрочном маткапитале и его индексации
0
90
14:32 13.10.2020
Госдума приняла в I чтении проект закона о правительстве РФ
0
150
14:12 13.10.2020
Около половины россиян не считают нужным ежегодно прививаться от гриппа - опрос
0
168
14:00 13.10.2020
В оренбургском храме нарушили санитарные нормы - СМИ
0
171
13:32 13.10.2020
В НАКе заявили о предотвращении 19 терактов на Северном Кавказе с 2019 года
0
194
13:20 13.10.2020
Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ - адвокат
0
239
13:05 13.10.2020
Кипр приостанавливает программу получения гражданства за инвестиции
0
220
13:00 13.10.2020
Владимир Зеленский назначил на 25-е октября всенародный опрос граждан Украины
0
301
12:32 13.10.2020
Попова призвала не допустить "диссидентства" по отношению к вакцинации от коронавируса
0
249

Возврат к списку