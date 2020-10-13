0
0
56
НОВОСТИ

Справороссы внесли в Госдуму законопроект о бессрочном маткапитале и его индексации

15:12 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о бессрочных выплатах материнского капитала и его индексации. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Законопроектом предлагается установить бессрочный характер действия мер, предусмотренных законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и признать утратившей силу статью, которой индексация средств материнского капитала приостанавливалась до 1 января 2020 года. Кроме того, документом предлагается обязать правительство РФ пересмотреть размер маткапитала в 2017-2019 годах с учетом инфляции и доначислить соответствующие средства гражданам.

"Своим законопроектом фракция... предлагает пересчитать маткапитал с учетом индексации за прошедшие пять лет задним числом. Благодаря этому многие семьи смогут снизить долг по ипотеке или наконец-то решатся на приобретение нового жилья. - цитирует Миронова его пресс-служба. - Ну а вместе с индексацией маткапитала депутаты "Справедливой России" предлагают сделать выплаты материнского капитала бессрочными".

Кабмин не поддержал инициативу справороссов. "Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона", - отметили в правительстве, сославшись на статью 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой законопроекты, требующие увеличения бюджетных ассигнований, нуждаются в указании источников финансирования соответствующих обязательств.

Помимо этого, в кабмине обратили внимание на отсутствие в документе механизма пересмотра суммы маткапитала в 2017-2019 годах. "С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает представленный законопроект", - резюмировали в кабмине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 13.10.2020
Новый экипаж МКС возьмет оборудование для определения места утечки на станции
0
47
15:00 13.10.2020
Ликвидированные в Грозном террористы приехали из Сирии для проведения терактов - Кадыров
0
131
14:32 13.10.2020
Госдума приняла в I чтении проект закона о правительстве РФ
0
150
14:12 13.10.2020
Около половины россиян не считают нужным ежегодно прививаться от гриппа - опрос
0
168
14:00 13.10.2020
В оренбургском храме нарушили санитарные нормы - СМИ
0
171
13:32 13.10.2020
В НАКе заявили о предотвращении 19 терактов на Северном Кавказе с 2019 года
0
194
13:20 13.10.2020
Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ - адвокат
0
239
13:05 13.10.2020
Кипр приостанавливает программу получения гражданства за инвестиции
0
220
13:00 13.10.2020
Владимир Зеленский назначил на 25-е октября всенародный опрос граждан Украины
0
301
12:32 13.10.2020
Попова призвала не допустить "диссидентства" по отношению к вакцинации от коронавируса
0
249

Возврат к списку