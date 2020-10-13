Новый экипаж МКС возьмет оборудование для определения места утечки на станции

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-17", который 14 октября отправится на МКС, возьмет с собой дополнительное оборудование для поиска места утечки в переходном отсеке российского модуля "Звезда". Об этом сообщил во вторник на предполетной пресс-конференции космонавт Сергей Рыжиков.

"Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место утечки", - отметил Рыжиков.

По словам космонавта, также экипаж возьмет с собой дополнительный модернизированный герметический материал, который позволит устранить утечку.