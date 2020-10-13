В воинской части в Крыму застрелен военнослужащий - источник
16:00 13.10.2020 Источник: Интерфакс
Солдат одной из воинских частей в Крыму застрелен сослуживцем, по факту его гибели возбуждено уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Отрабатываются разные версии: неосторожное обращение с оружием, умышленное убийство и другие",- сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник агентства сообщил, что молодой человек, проходивший армейскую службу в Крыму, погиб от пулевого ранения.
Официально военные следователи эту информацию пока не комментируют.
Со своей стороны мать погибшего 10 октября опубликовала подробности произошедшего в соцсети: "Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части (...). Сейчас идет следствие".
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