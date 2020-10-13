Мировой ВВП упадет почти на 4,4% в 2020 году, но вырастет на 5,2% в 2021 году - МВФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой июньский прогноз по мировому ВВП - как ожидается, он упадет на 4,4% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году. Об этом говорится в опубликованном во вторник октябрьском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Находящаяся в "глубокой рецессии" мировая экономика, отмечают авторы работы, "начинает выбираться из тех глубин, куда она скатилась" в апреле. Однако в условиях "продолжающегося распространения [вызываемого новым коронавирусом] COVID-19 многие страны", подчеркивается в докладе, не только приостановили процесс отмены сдерживающих распространение коронавируса экономических мер, но и возобновляют их "для защиты уязвимых категорий населения". Как отмечают в МВФ, "долгий возврат мировой экономики к уровням активности, существовавшим до пандемии, по-прежнему склонен к спадам".

Как подчеркивается в докладе, фонд улучшил свои прогнозы по мировому ВВП в 2020 году на 0,8 процентных пункта (п. п.), а в 2021 году - ухудшил на 0,2 п. п. "Пересмотр отражает более высокие, чем ожидалось, темпы роста ВВП во втором квартале, главным образом в странах с развитой экономикой, где экономическая активность начала улучшаться быстрее, чем ожидалось, после того, как в мае и июне были сокращены масштабы ограничений, а также [высокие] показатели более активного восстановления в третьем квартале. Как ожидают авторы работы, "прогнозы экономического роста предполагают значительное снижение загрузки производственных мощностей и повышение уровня безработицы в этом году и в 2021 году как в развитых странах, так и в странах с формирующейся рыночной экономикой", - считают авторы работы.

Как ожидается, после восстановления мировой экономики в 2021 году в среднесрочной перспективе темпы роста постепенно замедлятся и составят около 3,5%.