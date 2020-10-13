Население Германии сократилось впервые за последние 10 лет
16:32 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Население Германии сократилось впервые за последние десять лет из-за снижения притока мигрантов, связанного с ограничениями, которые были введены в свете пандемии коронавируса. Об этом сообщило во вторник Федеральное статистическое ведомство.
По состоянию на 30 июня 2020 года в Германии проживали 83,1 млн человек, что меньше на 40 тыс. в сравнении с концом 2019 года (минус 0,05%). Основная причина сокращения численности населения - снижение масштабов миграции из-за пандемии. "В то время как в январе-феврале приток мигрантов еще находился на уровне месяцев предыдущего года, с марта наблюдалось его сокращение", - отмечается в сообщении ведомства.
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