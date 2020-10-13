Впервые приход РПЦ наказан за незаконное миссионерство
17:00 13.10.2020
8 сентября 2020 года Курганский городской суд оставил без изменения решение мирового суда судебного участка № 48 судебного района Кургана, который 29 июля постановил привлечь православный приход в честь Св. Троицы в Кургане к административной ответственности по ч. 3 ст. 5. 26 КоАП РФ (осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой).
Можно предположить, что речь идет о штрафе.
Отметим, что это первый известный нам случай привлечения к ответственности за «незаконное» миссионерство православной организации. sova-center.ru
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