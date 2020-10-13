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НОВОСТИ

Впервые приход РПЦ наказан за незаконное миссионерство

17:00 13.10.2020

8 сентября 2020 года Курганский городской суд оставил без изменения решение мирового суда судебного участка № 48 судебного района Кургана, который 29 июля постановил привлечь православный приход в честь Св. Троицы в Кургане к административной ответственности по ч. 3 ст. 5. 26 КоАП РФ (осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой).

 Можно предположить, что речь идет о штрафе.​

Отметим, что это первый известный нам случай привлечения к ответственности за «незаконное» миссионерство православной организации.  sova-center.ru

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