Пробы воды на Камчатке на сегодняшний день "чистые" - Росгидромет
17:32 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все пробы воды, взятые Росгидрометом на Камчатке, на сегодняшний день "чистые", есть лишь небольшое превышение по содержанию фенола. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.
"На сегодняшний день, по последним данным Росгидромета, у нас все пробы "чистые", исключая одну - небольшое превышение по концентрации фенола", - сообщил он в рамках круглого стола "Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария" в Общественной палате РФ.
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