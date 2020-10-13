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Тихановская потребовала от властей выполнить требования оппозиции в течение двух недель

18:00 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что через две недели белорусская оппозиция намерена перейти к активным действиям, если ее требования не будут выполнены.

"25 октября мы объявляем народный ультиматум", - написала она во вторник в своем Telegram-канале. Тихановская добавила, что до этого срока оппозиция ожидает от белорусских властей выполнения всех своих требований, включая отставку президента Александра Лукашенко, прекращения разгонов акций протеста правоохранительными органами и освобождение находящихся под стражей оппозиционеров.

Тихановская утверждает, что в случае, если власти не выполнят эти требования, оппозиция 26 октября якобы сможет организовать забастовки на предприятиях, начнет блокировать дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в государственных магазинах.

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