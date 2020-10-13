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Лавров заявил о возможном прекращении диалога с лидерами ЕС

18:40 13.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сергей Лавров заявил о возможном прекращении диалога с лидерами Евросоюза. Россия будет вынуждена пойти на такой шаг, если в ЕС не поймут необходимости уважения собеседника.

Об этом министр иностранных дел заявил на дискуссионной площадке «Валдай». «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться. Тем более, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается, сказал дипломат.  Говорит Москва

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