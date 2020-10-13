МИД Норвегии утверждает, что Россия стоит за кибератакой на норвежский парламент

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Норвегии утверждает, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стояла Россия. Это утверждение опубликовала во вторник пресс-служба министерства.

"На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия", - приводит пресс-служба слова главы МИД Ине Эриксен Серейде.