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НОВОСТИ

МИД Норвегии утверждает, что Россия стоит за кибератакой на норвежский парламент

19:20 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Норвегии утверждает, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стояла Россия. Это утверждение опубликовала во вторник пресс-служба министерства.

"На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия", - приводит пресс-служба слова главы МИД Ине Эриксен Серейде.

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