МИД Норвегии утверждает, что Россия стоит за кибератакой на норвежский парламент
19:20 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Норвегии утверждает, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стояла Россия. Это утверждение опубликовала во вторник пресс-служба министерства.
"На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия", - приводит пресс-служба слова главы МИД Ине Эриксен Серейде.
НОВОСТИ
- 20:00 13.10.2020
- Места в больницах, выделенные для зараженных коронавирусом, заняты практически на 90% - СМИ
- 18:40 13.10.2020
- Лавров заявил о возможном прекращении диалога с лидерами ЕС
- 18:00 13.10.2020
- Тихановская потребовала от властей выполнить требования оппозиции в течение двух недель
- 17:32 13.10.2020
- Пробы воды на Камчатке на сегодняшний день "чистые" - Росгидромет
- 17:12 13.10.2020
- Польша может наложить вето на бюджет ЕС
- 17:04 13.10.2020
- Сбер оказался одним из наиболее любимых брендов
- 17:00 13.10.2020
- Впервые приход РПЦ наказан за незаконное миссионерство
- 16:54 13.10.2020
- МКБ предоставит компании «Россети Московский регион» овердрафт на 3 млрд рублей
- 16:32 13.10.2020
- Население Германии сократилось впервые за последние 10 лет
- 16:12 13.10.2020
- Мировой ВВП упадет почти на 4,4% в 2020 году, но вырастет на 5,2% в 2021 году - МВФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать