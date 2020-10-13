Места в больницах, выделенные для зараженных коронавирусом, заняты практически на 90% - СМИ
20:00 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы
В Минздраве утверждают, что места в больницах, выделенные для зараженных коронавирусом, заняты практически на 90%. 20% заболевших переносят инфекцию в легкой степени. По словам замглавы ведомства Олега Гриднева, уже весной был отработан механизм оказания помощи в больницах. При этом он признал, что «амбулаторная часть значительно страдает».
За минувшие сутки в России зарегистрировано почти 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве более 4 тысячи 600. Эхо Москвы
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