Места в больницах, выделенные для зараженных коронавирусом, заняты практически на 90% - СМИ

20:00 Источник: Эхо Москвы

В Минздраве утверждают, что места в больницах, выделенные для зараженных коронавирусом, заняты практически на 90%. 20% заболевших переносят инфекцию в легкой степени. По словам замглавы ведомства Олега Гриднева, уже весной был отработан механизм оказания помощи в больницах. При этом он признал, что «амбулаторная часть значительно страдает».

За минувшие сутки в России зарегистрировано почти 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве более 4 тысячи 600. Эхо Москвы