Госдума вводит штрафы до 15 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию с сайтов
20:40 13.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы.
Согласно инициативе, неудаление владельцем сайта или информационного ресурса данных, если такая обязанность предусмотрена законодательством, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн рублей. Аналогичные меры предусмотрены и для провайдеров хостинга. Если указанное правонарушение было совершено повторно, то штраф для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 4 млн до 8 млн рублей.
За неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, детской порнографии, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 3 млн до 8 млн рублей. За повторный отказ с граждан взыщут от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, с должностных лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей, с юридических лиц - от 8 млн до 15 млн рублей.
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