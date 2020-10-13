В Госдепе назвали провокацией поиск Турцией месторождений в восточном Средиземноморье
22:00 13.10.2020 Источник: Интерфакс
Госдеп США раскритиковал Турцию за возобновление геологоразведочной активности в восточном Средиземноморье, заявив, что эта деятельность усиливает напряженность в регионе.
"США сожалеют об объявлении Турцией 11 октября о возобновлении геолого-разведывательной активности Турции в районах Восточного Средиземноморья, которые Греция считает находящимися под своей юрисдикцией. Заявление Турции усиливает напряженность в регионе и затрудняет возобновление важных предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО - Грецией и Турцией", - говорится в заявлении госдепа, опубликованном во вторник.
В нем отмечается, что "принуждение, угрозы, запугивание и военная деятельность не снимут напряженность".
"Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией", - подчеркивается в заявлении.
В ночь на понедельник стало известно, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье.
В понедельник в МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе.
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